İbrahim Kongur, Salihli Belediyespor’da

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi İbrahim Kongur, Razlı Belediye Spor Tesislerinde gerçekleştirilen ve Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile Belediyespor Kulüp Yöneticisi Ali Yıldırım’ın katıldığı törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.

1990 Denizli doğumlu olan İbrahim Kongur futbola 2005 yılında Denizli Kaklıkspor’da başlarken, 2010 yılında Denizli Büyükşehir Belediyespor’la 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Daha sonra profesyonel liglerde Batman Petrolspor, Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor,Utaş Uşakspor formalarını giyerken, kariyerinde Türkiye Kupasında 16 maçta 1 gol, TFF 2. Ligde 26 maçta 2 gol, TFF 3. Ligde 136 maçta 11 gol, Bölgesel Amatör Ligde 22 maçta 4 gollük performans gösterdi. Utaş Uşakspor’un 2 sezon üst üste Bölgesel Amatör Ligden 2. Lige yükseldiği kadroda kendine yer bulan başarılı kanat oyuncusu 2010-2011 sezonunda ise Denizli Büyükşehir Belediyespor’la 2. Lige yükselme başarısı göstermişti.

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