İhracatçılara, devlet destekleri semineri

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) düzenlenen ’İhracatçılara Yönelik Devlet Destekleri Semineri’nde Ticaret Bakanlığı tarafından verilen destekler, ihracatı geliştirme uzmanlarınca detaylı olarak anlatıldı.Salihli...

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) düzenlenen ’İhracatçılara Yönelik Devlet Destekleri Semineri’nde Ticaret Bakanlığı tarafından verilen destekler, ihracatı geliştirme uzmanlarınca detaylı olarak anlatıldı.

Salihli TSO’da düzenlenen dış ticaret destekleri seminerinde İhracatı Geliştirme Uzmanları Tülay Uyanık Nachtwey ve Sinan Uysal, Salihli, Turgutlu, Demirci ve Manisa’dan gelen ihracatçılara devlet destekleri hakkında detaylı bilgi sundu.

Seminer öncesinde bir açış konuşması yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, özel sektör olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini, bu sıkıntıları aşmak için yeni kredilere ve devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Yüksel, şunları söyledi: “Özel sektörün kredi bulmakta zorlandığı bir darboğazdan geçiyoruz. TOBB’un bir projesi olan Nefes Kredisi’ne biz de Odamızın imkanları ölçüsünde kaynak sağladık. Ülke ekonomisinin kurtuluşu ancak ihracatla mümkün olabilir. Çok üreterek, ihracata yönelerek, döviz girdisi sağlamak; ihracat rakamlarını artırabilmek için de katma değeri yüksek ürünler üreterek dışarıya satmak zorundayız. Biz de bu nedenle ihracata verilen destekleri birinci ağızdan dinlemek ve üyelerimizi bilgilendirmek üzere Ticaret Bakanlığı’ndan uzmanları davet ettik. Kısıtlı sayıda firma bile bu bilgilendirmeden yararlansa, bölgemiz ve ülkemiz için yararlı bir sonuç ortaya çıkacaktır.”

Yüksel, Salihli’den yıllık ihracatın 180 milyon Dolara ulaştığına, buna karşılık ithalatın ise 25 milyon Dolar seviyelerinde bulunduğuna dikkat çekerek, ilçenin, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüksek olduğu, iyi bir model olduğunu kaydetti.

İhracatı Geliştirme Uzmanı Tülay Uyanık Nachtwey, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen devlet destekleri hakkında bir sunum yaptı. Şirketlerin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi amacıyla “Ur-Ge Desteği” verildiğini anlatan Nachtwey, destekleri ayrıntıları ve örnekleri ile birlikte sundu.

İhracatı Geliştirme Uzmanı Sinan Uysal ise potansiyel olarak belirlenen pazarlardan Hindistan hakkında detaylı bilgiler anlattı. Toplantı, karşılıklı soru- cevaplarla devam etti.