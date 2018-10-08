İhtiyaç sahiplerinin yüzü Yunusemre ile güldü

Yunusemre Belediyesi, yaşlılık ve maddi imkansızlık dolayısıyla zor günler geçiren 2 vatandaşa daha yardım elini uzattı.Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki Fatma A.’nın...

Yunusemre Belediyesi, yaşlılık ve maddi imkansızlık dolayısıyla zor günler geçiren 2 vatandaşa daha yardım elini uzattı.

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki Fatma A.’nın evine eşya yardımında bulundu. Ekipler, ayrıca 86 yaşındaki Pelitalan Mahallesi’nde yaşayan Hatice A.’nın da hasta yatağını temin ederek yüzlerini güldürdü. Yaşlı vatandaşlar kendilerine yardım eden Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Allah Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’den razı olsun” dedi.