Irgatoğlu: 'Katliam, sürgün ve soykırım Siyonist ırkçı zihniyetin karakteridir'

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, son günlerde İsrail ordusunun Gazze’ye savaş uçakları, tank ve toplarla düzenlediği saldırılarla ilgili olarak, "Daha önce yapılan hiçbir ateşkese ve dahası hiçbir uluslararası anlaşmaya sadık kalmayan ahlaksız siyonist rejimin sicili son derece kirlidir. Katliam, sürgün ve soykırım siyonist ırkçı zihniyetin karakteridir" dedi.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, İsrail’in Filistinlilere yönelik son dönemlerde artan saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler ve İslam ülkelerine çağrıda bulundu. Irgatoğlu, "Yine yüreklerimiz yanıyor, yine Müslümanlar zulme uğruyor. Artık kınamaktan, lanetler okumaktan, kahrolsun sloganlarından veya etkisi, şiddeti, yankısı yetersiz buna benzer tepkilerden kimsenin bir beklentisi kalmamıştır. Siyonist rejim, Toprak Günü’nün 42. yılı münasebetiyle 30 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’ adı altında barışçıl eylemler düzenleyen Filistinli kardeşlerimize katliam uyguluyor. Tek amaçları siyonistler tarafından zorla çıkarıldıkları vatanlarına geri dönüş iradesini gündeme taşımak ve Gazze’ye 2006’dan beri uygulanan haksız ve gayri insani ablukanın kaldırılması taleplerini dünyaya duyurmak olan Gazzeli kardeşlerimiz keskin nişancılar tarafından hedef gözetilerek katlediliyor. Bugüne kadar ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerinde 140’tan fazla Gazzeli kardeşimiz Siyonist rejim askerlerince hunharca şehit edildi. Birçok ülkeye insan haklarına saygı göstermediği gerekçesiyle ekonomik ve siyasi ambargo uygulayan ABD ve batılı devletler giderek daha da faşistleşen ve insan haklarını yok saymayı bir devlet politikası olarak her geçen gün daha da kurumsallaştıran Siyonist İsrail’e ise askeri ve siyasi desteğini artırarak devam etmektedir. Bütün dünyanın itirazlarına karşın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD, ırkçı Yahudi Ulus Devlet Yasası’nı da destekliyor. Filistin halkını ve kendi vatanlarındaki meşru haklarını inkar eden, Arapçayı resmi dil olmaktan çıkaran, mevcut ırkçı ve ayrımcı politikaları yasallaştıran bu Apartheid yasasının Trump döneminde gündeme getirilmesi kesinlikle tesadüf değil. Siyonistlerin bütün hukuksuzluklarına açık ve şartsız destek veren Trump ve Evanjelist Neocon ekibinin verdiği cesaret, siyonist rejimin azgınlıkta haddi aşmasının da temel nedenidir. Bu alçakça güven ve güçle, son günlerde Gazze’ye savaş uçakları, tank ve toplarla saldırılar düzenleyerek kardeşlerimizi katleden terörist İsrail rejiminin saldırıları karşısında, özelde Gazze genelde ise Filistin halkı meşru direnme hakkını kullanarak imkansızlıklar içinde kendisini savunmaktadır. Birkaç gündür yapılan saldırılarda dört Filistinli kardeşimiz şehit düşmüş, onlarcası da yaralanmıştır. Gece saatlerine kadar Gazze’ye uçaklarla, toplarla, tanklarla saldıran İsrail rejimi Gazze halkının direnişi karşısında kayıplar verince ateşkese razı olmuştur. Elbette Filistin halkının taraf olduğu her türlü ateşkes ve anlaşmayı önemsiyoruz. Daha az ölüm ve daha az yıkım getirecek ateşkesi destekliyoruz. Ancak şunu da açık ve net olarak söylüyoruz ki her türlü ahlaki değerden yoksun bir terör devleti olan faşist İsrail rejimi, Filistin topraklarından tamamen sökülüp atılmadıkça hiçbir ateşkes ve hiçbir anlaşma bölgede kalıcı bir barışı, Filistin halkının güvenliğini ve bölgesel huzuru mümkün kılmaz. Tarih bunun şahididir. Daha önce yapılan hiçbir ateşkese ve dahası hiçbir uluslararası anlaşmaya sadık kalmayan ahlaksız siyonist rejimin sicili son derece kirlidir. Katliam, sürgün ve soykırım siyonist ırkçı zihniyetin karakteridir" dedi.

1 milyon üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendikası ve STK’sı olarak, Filistin halkının zulme karşı meşru direnişini, vatanlarına dönmek için verdikleri her türlü meşru mücadeleyi desteklediklerini belirten Irfatoğlu, "Dün olduğu gibi bugün de mazlumun, haklının yanında, zulmün ise karşısındayız. Başta BM olmak üzere, bütün uluslararası ve bölgesel karar alıcılar ile İslam ülkelerini, Filistinlilerin çığlığını duymaya, Siyonist rejimin zulmünü görmeye, Siyonist İsrail saldırganlığını durdurmaya, gayri insani ve hukuksuz Gazze ablukasını sonlandırmaya ve Filistin halkının mazlumiyetini giderecek adil bir çözüme destek vermeye çağırıyoruz. Siyonist İsrail terörünün şehit ettiği kardeşlerimize yüce Rabbimizden rahmet, yaralılara acil şifalar, izzet ve onurun sembolü Filistin halkına ve şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.