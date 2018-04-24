İsteyen her Manisalı ok atacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Okçuluk Takımı, Manisa’da Türk okçuluğunu tanıtmak için harekete geçti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Okçuluk Takımı 26-29 Nisan tarihleri arasında yapacağı okçuluk sporunu tanıtım günlerinde her yaş grubundan isteyen herkese ok atma imkanı sunacak.

Mücadele verdiği tüm spor branşlarında aldığı başarılı sonuçlarla adından bahsettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor’da okçuluk takımı da faaliyetlerine devam ediyor. Katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılarla göz dolduran Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Okçuluk Takımının sporcuları Manisa’da okçuluk sporunu tanıtmak için 26-29 Nisan tarihleri arasında Kent Park’ta oklarını atacak.

Her yaş grubundan isteyen herkes ok atacak

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Okçuluk Takımı antrenörlerinden Hazel Dara, 26-29 Nisan tarihlerinde düzenleyecekleri etkinlikle ilgili olarak, “Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Takımı olarak okçuluk sporunu tanıtmak ve sevdirmek istiyoruz. Kulübümüzün amacı ata sporumuza sahip çıkmak ve bu sporu yapmaya teşvik etmektir. Kent Parkta yapılacak olan etkinlikte sporcularımızda ok atacaklar. Üç gün boyunca 18.00 - 20.00 saatleri arasında yapacağımız etkinliğimize tüm Manisalıları davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.