Kaçak dökülen hafriyatlar temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Turgutlu ilçesinde boş alanlara kaçak olarak dökülen hafriyat atıklarının temizlik çalışmalarını tamamlarken, vatandaşları da kaçak hafriyat dökümüyle...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Turgutlu ilçesinde boş alanlara kaçak olarak dökülen hafriyat atıklarının temizlik çalışmalarını tamamlarken, vatandaşları da kaçak hafriyat dökümüyle karşılaştıklarında Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni bilgilendirmeye davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde hafriyat döküldüğü tespit edilen Irlamaz, Yedieylül, 6. Mıntıka, 9. Mıntıka, Koşukırı, Albayrak ve Yıldırım mahallelerinde temizlik çalışması başlattı. Boş alanlara kaçak yollarda dökülmüş olan hafriyat atıklarının temizlik çalışmasına devam eden ekipler, hafriyat atıklarının bulunduğu diğer mahallelerde de temizlik çalışması yapacaklarını duyurdu. Temizliği yapılan alanlara Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Hafriyat ve Moloz Dökmek Yasaktır’ tabelası asılırken, vatandaşlardan kaçak hafriyat dökümlerini 0 236 231 7145 nolu telefona bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, merkez ve ilçelerin daha temiz ve düzenli olması için çevre denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, Manisa il sınırları içinde faaliyet gösteren 289 hafriyat firmasının 523 aracına, hafriyat taşıma belgesi düzenlendiğini söyledi. Araçlara 24 saat uydu takibi yaparak kaçak dökümlerin önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Yıldırım, “Manisa il genelinde hafriyat depolama sahalarında toplam 785 bin 567 metreküplük hafriyat toprağı bertaraf edilmiş olup, kaçak dökümlerin temizlenmesi ve kazı dolgu işlemlerinin kontrol altına alınması ile yaklaşık 5 milyon metreküp hafriyat atığı bertaraf edilmiştir” dedi.

Vatandaşların evlerinde ve işyerlerinde yaptıkları tadilat sonrasında çıkan hafriyat atıklarından da Manisa Büyükşehir Belediyesi ile kurtulabileceklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, vatandaşların 0 236 231 71 45 nolu Manisa Büyükşehir Belediyesi Alo Hafriyat Hattı’nı aramaları sorasında Manisa Büyükşehir Belediyesi hafriyat ekiplerinin atıkları evlerinden alarak bertarafını sağladıklarını kaydetti.