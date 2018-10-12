Karaağaçlı Düğün Salonu açıldı

Şehzadeler Belediyesi tarafından Karaağaçlı Mahallesinde yapılan açık ve kapalı düğün salonunun açılışı yapıldı. Manisa’ya yeni yeni ve modern bir tesis kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çelik, vatandaşların Karaağaçlı Düğün...

Şehzadeler Belediyesi tarafından Karaağaçlı Mahallesinde yapılan açık ve kapalı düğün salonunun açılışı yapıldı. Manisa’ya yeni yeni ve modern bir tesis kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çelik, vatandaşların Karaağaçlı Düğün Salonunu hafta için 400, hafta sonu da 500 lira bedelle kiralayabileceklerinin müjdesini verdi.

Şehzadeler Belediyesinin Karaağaçlı Mahallesinde eski ve mezbele durumda olan düğün salonunu yıkarak yerine yeni yaptığı açık ve kapalı düğün salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karaağaçlı Mahallesinde düzenlenen açılış törenine AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Meclis üyeleri, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, KYK İl Müdür Semih Coşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hizmet kalitesini her geçen gün arttırarak Şehzadeler’e hizmet ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bu güzel tesisimizi 1685 metrekarelik bir alanda yaptık. İçerisinde gelin odası, mutfak ve lavabolar mevcut. Ayrıca salonun içinde kolonsuz 675 metrekarelik geniş bir salon mevcut. Bu sayede vatandaşlarımız rahatlıkla düğünlerini bu salon içerisinde yapabilecekler. Yazın düğün yapmak isteyen vatandaşlarımız 1010 metrekarelik açık düğün salonunu kullana bilecekler. Dış cephe kaplamaları, çatı sistemleri ve iç zemin kaplamaları ile modern bir binayı Şehzadeler’e kazandırdık. Bu güzel tesisimizi vatandaşlarımızın her türlü aktiviteleri için rahatlıkla kullanılabilecek bir şekilde tasarlandı. Düğün salonumuzun ön ve arka bahçe kısmında 400 metrekare parke taşı döşeme çalışması yapılmıştır. Bu binamızın başka ve güzel bir özelliği daha var. O da, bu kadar güzel, otopark problemi olmayan ve modern düğün salonumuz, Belediye meclisimizin almış olduğu karar gereği salon ücreti hafta içi 400 lira, hafta sonu ise 500 lira bedelle sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak kiralamaya sunulacak. Bu salonu kullanmak isteyen tüm vatandaşlarımız rahatlıkla burayı tutabilecekler. Bu güzel tesisimiz Manisa’ya hayırlı olsun” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin AK Parti Belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olduğunu ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde uygulamalarıyla örnek teşkil eden, AK Parti belediyeciliğini en güzel örneklerini ortaya koyan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’in bir hizmetinin açılışında bir araya geldik. Ömer Faruk Çelik deyince, durmak, yorulmak bilmeyen bir AK Parti belediyeciliği aklımıza geliyor." diye konuştu.

Şehzadeler Belediyesinin Halkla İlişkiler noktasında Manisa’da rol model bir belediye olduğunun altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise şunları söyledi: “Bu güzel tesisisin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Rabbim bu güzel tesisin yapılmasında emeği geçen herkesten razı olsun. Ömer Faruk Çelik Başkanımız gerçekten de kısıtlı imkanlarla halkımıza ve Şehzadeler’e çok güzel hizmetler kazandırıyor. Değerli Başkanımız da ifade etti Karaağaçlı Mahallemizde yapılan projeleri. Alparslan Türkeş Çamlık Mesire alanını çok güzel bir görünüme kavuştur. Şuan içerisinde bulunduğumuz alanda eski ve mezbelelik haline gelmiş olan düğün salonunu yıkarak bu güzel salonu Mahallemize kazandırdı. Bu düğün salonunun temel atma töreninde buradaydık. Birçok ilçemizde de bu tür düğün salonları yapılıyor. Gittiğimiz her yerde görüyoruz. Ancak burada yapılan bu düğün salonu mimarisi ile kullanışlı bir yer. Bu vesile ile değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız halkımızın tüm kesimlerine dokunuyor, bir araya geliyor ve imkânlar ölçüsünde hizmetler yapıyor. Kıt imkanlarla tabiri caizse kılı kırk yararak hizmet etmeye çalışıyor. Mevcut kısıtlı bütçelerle bu kadar hizmeti yapmak zor. Ancak Belediye Başkanımız ve ekibi işin içine ruhunu ve Allah rızasını katarak, bu bütçelerle çok büyük hizmetlere imza atıyor ve bu hizmetler toplumun her kesimine ulaşıyor. Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler’de ve Manisa’nın diğer ilçelerinde bu halkla ilişkiler çalışması ve insanların gönlüne girme noktasında Manisa’da rol model olmuş bir Belediye Başkanımızdır. Kendisini tebrik ediyorum. Bu güzel tesis Manisa’ya hayırlı olsun.