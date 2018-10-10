Karaağaçlı Düğün Salonu açılıyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından, Karaağaçlı Mahallesinde yapılan Karaağaçlı Açık ve Kapalı Düğün Salonu, 12 Ekim Cuma günü açılıyor. Manisa halkına hizmet verecek olan Düğün salonu, hafta içi 400 lira hafta sonu da 500 lira bedelle...

Şehzadeler Belediyesi tarafından, Karaağaçlı Mahallesinde yapılan Karaağaçlı Açık ve Kapalı Düğün Salonu, 12 Ekim Cuma günü açılıyor. Manisa halkına hizmet verecek olan Düğün salonu, hafta içi 400 lira hafta sonu da 500 lira bedelle kiralanabilecek.

Şehzadeler Belediyesinin, Karaağaçlı Mahallesinin girişinde yaptığı Karaağaçlı Açık ve Kapalı Düğün Salonunda tüm çalışmalar tamamlandı. 12 Ekim Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek olan modern düğün salonu hafta içi 400 lira hafta sonu da 500 liradan hizmet verecek.

Manisa’ya yeni ve modern bir düğün salonu kazandırdıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Karaağaçlı Mahallemizde geçtiğimiz dönemlerde yapımına başlanan ancak tamamlanmadan, kaderine terk edilen düğün salonunu yıkarak yeri güzel ve modern bir proje hazırlayarak hızlı bir şekilde ihalesini de yaparak inşaat çalışmalarına başladık. Şuan itibarı ile tüm çalışmaları tamamlanan düğün salonumuzu inşallah 12 Ekim Cuma günü halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Manisamıza yeni kazandırdığımız bu proje ile aynı alana 1 kapalı düğün salonu, 1 açık düğün salonu ve geniş bir otopark alanı kazandırdık. Toplamda 665 metrekare alanda 643 bin TL bedelle yaptığımız düğün salonumuz, belediye meclisimizde aldığımız karar gereği uygun bir bedelle halkımıza hizmet edecek. Düğün yapmak isteyen vatandaşlarımız Karaağaçlı Düğün Salonunu hafta için 400 lira, hafta sonu da 500 lira bedelle kullanabilecekler. Cuma günü yapacağımız açılışımıza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.