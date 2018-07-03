MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 13:17

Kaymakam İrdelp göreve başladı

Manisa’nın Selendi ilçesine kaymakam vekili olarak atanan Mehmet Can İrdelp görevine başladı.Selendi Kaymakam vekili Erkut Pamuk’un Ankara’da kursa katılması nedeniyle yerine 106. dönem Kaymakam adayı Mehmet Can İrdelp atandı.Selendi’de...

Kaymakam İrdelp göreve başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa’nın Selendi ilçesine kaymakam vekili olarak atanan Mehmet Can İrdelp görevine başladı.

Selendi Kaymakam vekili Erkut Pamuk’un Ankara’da kursa katılması nedeniyle yerine 106. dönem Kaymakam adayı Mehmet Can İrdelp atandı.

Selendi’de görevine başlayan Kaymakam vekili Mehmet Can İrdelp, Selendi’de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Selendi’ye güzel hizmetler yapacağız. Amacımız bu ilçeye görevimiz süresince katkı sağlamak. Bunun için kurum amirleriyle birlikte hareket edeceğiz. İnşallah benim için en büyük makam buradan ayrılırken hoş bir seda bırakarak Selendililerin duasına almak olacaktır" dedi.

Mehmet Can İrdelp kimdir?

Selendi’de göreve başlayan Kaymakam vekili Balıkesir 106. dönem kaymakam adayı Mehmet Can İrdelp 1993 yılında Eskişehir Günyüzü ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu bu Günyüzü ilçesinde tamamladı. Liseyi Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesinde tamamlayan İrdelp, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olduktan sonra 2017 yılında kaymakamlık sınavına girerek başarılı olup kaymakam adayı oldu. 2018 yılında Balıkesir Kaymakam adayı olarak göreve başladıktan sonra kısa süre Balıkesir Havran Kaymakam vekilliği, Eskişehir Sivrihisar Kaymakam refikliği ve Isparta Eğridir kaymakam refikliği görevinde bulunduktan sonra Selendi Kaymakam vekilliği görevine atandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku