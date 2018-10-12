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12 Ekim 2018 Cuma 14:14

Kaymakam İrdelp öğrencilerle kitap okudu

Selendi Rahmanlar İlköğretim Kurumu tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan Kaymakam Mehmet Can İrdelp, öğrencilerle birlikte kitap okuyarak okumanın önemine dikkat çekti.Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp Rahmanlar İlköğretim...

Kaymakam İrdelp öğrencilerle kitap okudu
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Selendi Rahmanlar İlköğretim Kurumu tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan Kaymakam Mehmet Can İrdelp, öğrencilerle birlikte kitap okuyarak okumanın önemine dikkat çekti.

Selendi Kaymakamı Mehmet Can İrdelp Rahmanlar İlköğretim Kurumu tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu. Kaymakam İrdelp kitapların insan kadar, insanların da kitap kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Kaymakam İrdelp yaptığı açıklamada, "Okullarımızda, insanın hayat boyu devam edecek olan öğrenme sürecinin bir parçası olarak, bizlerin birinci önceliği eğitim ve kitaptır. Çünkü en önemli yatırımın geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza olduğunu düşünüyoruz. Amacımız burada ilçemizde bu konuda bir farkındalık oluşturmaktır. Daha kültürlü daha bilinçli, sınavlarda daha başarılı bir Selendi için, biz de okumak ve okutmak istiyoruz. İstiyoruz ki bu başarı eğitimde olsun. Kitaplar insan kadar, insanlar kitap kadar önemlidir. Çocuklarımıza güzel ve başarılı bir gelecek sunmasının yanı sıra düşünce ve hayal dünyalarını geliştirerek gelişimlerine katkıda bulunacak olan kitap okuma alışkanlığını pekiştirerek, kitapları, hayatlarındaki önemli bir rehber haline getireceğine yürekten inanıyorum. Eğitime daha iyi bir nitelik katmak ve toplumun bütün kesimlerinde okumanın alışkanlığı kazandırılması amacıyla kitap okumayı boş zamanlarda yapılan bir aktivite değil, ekmek, yemek, su içmek gibi ihtiyaç hissi olarak algılanmasını sağlamak, çocuklarda kitap okuma bilincini oluşturmayı ve kitap sevgisini aşılamayı hedefliyoruz. Kitap okumalarımıza her hafta bir başka okulumuzda katılmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam İrdelp’in okul ziyaretine İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Okul Müdürü Akın Çekin, öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti.
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