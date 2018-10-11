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11 Ekim 2018 Perşembe 13:50

Kaymakam Kılıç’a 45 numaralı forma

Salihli Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yıldırım tarafından Kaymakam Levent Kılıç’a, 45 numaralı forma hediye edildi.Salihli Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yıldırım ve yönetimi, İçişleri Kararnamesi ile Salihli Kaymakamlığına...

Kaymakam Kılıç'a 45 numaralı forma
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Salihli Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yıldırım tarafından Kaymakam Levent Kılıç’a, 45 numaralı forma hediye edildi.

Salihli Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yıldırım ve yönetimi, İçişleri Kararnamesi ile Salihli Kaymakamlığına atanarak görevine başlayan Kaymakam Levent Kılıç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, Teknik Direktör Ozan Dombaz, Baş antrenör Kürşad Çetin ve oyuncuların eşlik ettiği ziyarette Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım, Kaymakam Kılıç’a kulüp hakkında bilgiler verdi. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımın, 1. Lig’de Manisa’yı temsil eden tek takım olduğunu vurgu yapan Yıldırım, futbol takımın ise Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ettiğini söyledi. Yıldırım, futbolda hedeflerinin 3. Lige çıkarak, 18 yıllık profesyonel lig hasretini sonlandırmak olduğunu belirtti.

Yıldırım, ziyaret anısına Kaymakam Kılıç’a üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı Salihli Belediyespor forması hediye etti.

Kaymakam Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediye edilen Yeşil-beyaz formadan dolayı teşekkür etti. Kaymakam Kılıç, Salihli Belediyespor’a mücadele ettiği liglerde başarılar diledi.
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