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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:04

Kaymakam Kılınç muhtarları dinledi

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl’de görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılıç muhtarlarla buluştu. Sarıgöl’e bağlı 35 mahallenin muhtarının katıldığı toplantıda Kaymakam...

Kaymakam Kılınç muhtarları dinledi
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Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl’de görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılıç muhtarlarla buluştu. Sarıgöl’e bağlı 35 mahallenin muhtarının katıldığı toplantıda Kaymakam Kılınç mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinledi. Toplantıda konuşan Kaymakam Kılınç, "Muhtarlarımızla bazı zamanlar mahalleleri ziyaret ederek, bazen de ilçe merkezimizde bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Mahallelerin acil çözüm getirilecek çalışmaları öncelik sağlanmakta olup, yapılması geren işlerin belirlenmesini yaptık. Yararlı bir toplantı oldu" dedi.

Toplantıya Kaymakam Kılınç’ın yanı sıra Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve daire amirleri katıldı.
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