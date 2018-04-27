Kaza anını simülasyon aracında yaşadılar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek için simülasyon aracına binen öğrenciler kaza anında aracın takla atma anını yaşadı.Mayıs ayının ilk haftası kutlanmakta olan "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası"...

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek için simülasyon aracına binen öğrenciler kaza anında aracın takla atma anını yaşadı.

Mayıs ayının ilk haftası kutlanmakta olan "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, öğrencilere trafik bilinci oluşturmak ve emniyet kemerinin önemini uygulamalı göstermek amacıyla simülasyon aracı getirildi.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına konulan simülasyon aracı öğrenciler tarafından ilgi görürken meraklı öğrenciler polis memurlarının yardımıyla araca binerek emniyet kemerini taktıktan sonra kaza sırasında aracın takla atma anını yaşadı. Trafik polisleri de öğrencileri emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak bilgiler verdi. İçerisine bindikleri simülasyon aracının takla atmasını korkarak yaşayan öğrenciler, emniyet kemeri takmanın önemini kavradıklarını dile getirdi.

Simülasyon gösterisine katılan İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun, gerçekleştirilen simülasyon gösterisiyle öğrencilere emniyet kemeri takılı ve takılı olmayan hallerde yaşanabilecekleri göstermek istediklerini belirterek öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara da bu tür eğitim çalışmalarını aktarmak istediklerini ifade etti. Kaymakam Uçgun, "Gerek trafik kurallarına uymakda gerekse emniyet kemeri takmada insanımızın bilinç düzeyini artırarak meydana gelebilecek trafik kazalarının da büyük oranda önüne geçmiş oluruz. Bu sunumun gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Emniyet kemeri simülasyon aracı; çekici üzerinde bulunan otomobil, hareketli bir mekanizmanın çalışması sonucunda 360 derece dönebilmekte. Bu mekanizma ile araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların azami 10 kilometre hızla seyreden bir aracın takla atması neticesinde yaşayacakları durumlar yansıtılmakta.