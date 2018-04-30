Kazada ölen amatör futbolcu toprağa verildi

Manisa’nın Selendi ilçesinde sabaha karşı direksiyon hakimiyetini kaybederek beton elektrik direğine çarparak hayatını kaybeden amatör futbolcu Yunus Emre Metin için cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Metin’in tabutunun üzerine yıllarca ter akıttığı Selendi Belediyespor’un 5 numaralı forması bırakıldı. Eski Camide Öğle Namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine AK Parti ilçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, Demokrat Parti İlçe Başkanı Serdar Şafak, Selendi Belediye Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ertuğrul, Metin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Metin, cenaze namazı sonrasında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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