MANİSA:
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01 Mayıs 2018 Salı 14:44

Kıbrıs gazisi defnedildi

Manisa’nın Kula ilçesinde, koyunlarını otlatırken yılan sokması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 65 yaşındaki Muammer Bedez, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgiye göre olay,...

Kıbrıs gazisi defnedildi
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Manisa’nın Kula ilçesinde, koyunlarını otlatırken yılan sokması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 65 yaşındaki Muammer Bedez, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Nisan günü Kula’nın İbrahimağa Mahallesi’nde meydana geldi. 1974 yılında katıldığı Kıbrıs Harekatı’nda yaralanarak gazi unvanı alan 5 çocuk babası Muammer Bedez’i koyunlarını otlattığı sırada sağ elinden yılan soktu. Bedez sağ kolunun bir anda şişmesi üzerine evine geri dönerek fenalaştı. Durumu gören ailesi Bedez’i hemen Kula Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği Bedez ilk önce Salihli Devlet Hastanesine daha sonra da Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen Bedez 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Bedez için Kula’da askeri cenaze töreni düzenlendi. Gazi Bedez’in naaşı ilk olarak İbrahimağa Mahallesine götürülerek yakınlarından helallik alındı. Daha sonra Kula merkez Kurşunlu Camisi’ne getirilen Muammer Bedez, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. Kıbrıs Gazisi için düzenlenen askeri cenaze törenine, Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Nedim Yerli, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Çürük, gaziler ile Bedez ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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