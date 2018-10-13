MANİSA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:46

Kırkağaç tren garında restorasyon başladı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bulunan tren garında TCDD İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.Büyük bir bölümü atıl vaziyete bulunan Kırkağaç Tren Garında restorasyon çalışmalarına başlanıldı....

Kırkağaç tren garında restorasyon başladı
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Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bulunan tren garında TCDD İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.

Büyük bir bölümü atıl vaziyete bulunan Kırkağaç Tren Garında restorasyon çalışmalarına başlanıldı. TCDD İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının 8 ay sürmesi bekleniyor. 1890 tarihli tren garı tamamen restore edilerek aslına uygun modern bir görünüme kavuşmuş olacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Şantiye Şefi İbrahim Sönmez,"Restore çalışmalarına başladık. Yaklaşık 8 aylık bir süre de bitirmeyi planlıyoruz. Mevcut yapı görüldüğü gibi harabe durumda. Tabi iş bittikten sonra eski yapısına kavuşacak ve Kırkağaç’a yakışır bir hale gelecek” dedi.

Restorasyon çalışmalarının ve çevre düzenlemesinin ardından tren garının tarihi binası çay bahçeleri ve kafeteryalar ile nostaljik bir görünüme kavuşturulması bekleniyor.
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