MANİSA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 11:02

Kırkağaç’ta Bilim Fuarı ve Bilim Şenliğine büyük ilgi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı Ortaokulu tarafından düzenlenen düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Bilim Şenliğine büyük ilgi gördü.Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Bakır Atatürk Hilmi...

Kırkağaç'ta Bilim Fuarı ve Bilim Şenliğine büyük ilgi
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Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı Ortaokulu tarafından düzenlenen düzenlediği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Bilim Şenliğine büyük ilgi gördü.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Bilim Şenliği düzenlendi. Fuarda Matematik, Türkçe, İngilizce, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri, Beden Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, branşında toplam 20 proje hazırlanırken öğrenciler tarafından sunumları gerçekleştirildi. Birbirinden ilginç projelerin hazırlandığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının bir hafta açık kalacağı bildirildi. Fuar hakkında konuşan Kırkağaç Bakır Atatürk Hilmi Bakırlı Ortaokulu Okul Müdürü Şaban Lenk, "Öğrencilerimizin ufuklarını daha da genişleterek emin adımlarla ilerlemeleri amacıyla okulumuzda hazırladığımız TÜBİTAK 4006 Fuarı ve Bilim Şenliğimize gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Fuarımız bir hafta açık kalacak" diye konuştu. Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse de fuarı ziyaret ederek Okul Müdürü Şaban Lenk, Proje Yürütücüsü Gül Tıbık ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fuarın açılışına Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Güngör, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nilüfer Buyruk, Bakır Mahalle Muhtarı Sait İnan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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