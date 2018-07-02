MANİSA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:13

Kırkağaç’ta sağlık evi hizmete girdi

Kırkağaç’ın Alifakı Mahallesinde sağlık evi hizmete açıldı.Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesinde sağlık evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yapılan açılış törenine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse,...

Kırkağaç'ta sağlık evi hizmete girdi
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Kırkağaç’ın Alifakı Mahallesinde sağlık evi hizmete açıldı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesinde sağlık evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yapılan açılış törenine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Ak Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Verilen hayır yemeğinin ardından açılış törenine geçildi. Açılış kurdelesini Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz birlikte keserek, sağlık evini hizmete soktu.

Açılış sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Büyükköse, sağlık evinin hayırlı uğurlu olmasını dilerken, emeği geçenlere teşekkür etti.

Alifakılılar ise sağlık evinin hizmete girmesiyle büyük sevinç yaşadı.
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