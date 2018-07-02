Kırkağaç’ta sağlık evi hizmete girdi

Açılış sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Büyükköse, sağlık evinin hayırlı uğurlu olmasını dilerken, emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesinde sağlık evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yapılan açılış törenine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Ak Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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