MANİSA:
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12 Ekim 2018 Cuma 16:31

Kodla(Ma)nisa Projesinin içeriği geliştirilecek

Manisa Valiliğince 2015 yılından itibaren Manisa genelinde yürütülen ve Türkiye’deki kodlama/robotik eğitimlerine önderlik eden Kodla(Ma)nisa Projesi’nin 2018-2019 Öğretim Yılı Sene Başı İçerik Geliştirme Çalıştayı yapıldı.Anemon...

Kodla(Ma)nisa Projesinin içeriği geliştirilecek
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Manisa Valiliğince 2015 yılından itibaren Manisa genelinde yürütülen ve Türkiye’deki kodlama/robotik eğitimlerine önderlik eden Kodla(Ma)nisa Projesi’nin 2018-2019 Öğretim Yılı Sene Başı İçerik Geliştirme Çalıştayı yapıldı.

Anemon Otel’de yapılan çalıştaya Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Vali Yardımcısı ve Proje Başkan Vekili Ahmet Yılmaz, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Ünal Çakıcı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Murat İnceoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Manisa Valiliği AB Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve 17 ilçeden 58 Bilim Teknolojileri Öğretmeni katıldı.

Çalışayda konuşan Vali Güvençer, öğretmenlere verdiği öneme değinerek, “Sizler bu vilayetin genel iş yürütümü, insanlarımıza kamu hizmetinin sunumunda birer kamu görevlisi olarak aktör ve çalışma arkadaşısınız, onun da ötesinde değerli Erdoğan Valimizin hepimize miras bıraktığı, Valiliğin de sahiplenmeye çalıştığı, çok özel proje yürütümünde ana aktörler, tam anlamıyla bu projenin yürütücüleri çalışma arkadaşlarımızsınız. Bu anlamda saygıya değersiniz. Ben gerçekten de kalpten tebessüm ediyorum, sizlerden moral buluyorum, söyleyecek çok fazla bir şey yok. Sizler benden çok çok daha fazla projenin sahibisiniz, projeye vakıfsınız, projeyi çok güzel yürüttünüz geçen yıl, bu sene de ilk adımların başlangıcında bir değerlendirme toplantısındasınız. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Belki bugün sıcağı sıcağına içinde olduğunuz için yeterince kıymetlendirememiş olabilirsiniz. Bu sizin tevazuunuzun ve görev sorumluluğunuzun da bir parçasıdır. Ama inanınız, Allah ömür verirse, üzerinden bir zaman geçerse, bugün burada yaptıklarınız, bu vilayette kotardıklarınız, aldığınız mesafe, hem sizin kişisel hikayenizde öğünerek anlatabileceğiniz, vicdan istirahati ile hatırlayabileceğiniz çok ciddi bir zaman dilimi olacak hem de bu ülkenin genel gelişiminde, kurumsal ilerlemede çok kıymetli işler yaptığınızın aradan zaman geçtikten sonra çok daha farkında olacaksınız. Yerinizde olmayı, bizzat bu işin mutfağında olmayı, Valilik olarak uzaktan bakıp desteklemeye tercih ederdim doğrusu. Bizim işimiz sizi desteklemek, başarınız her türlü desteği hak ediyor. Eldeki imkanlar çerçevesinde de buna devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra İl Proje Ekibinden Aslı Yıldırımgil ve Şeref Kaplan Proje sunumlarını yaptı. Manisa Valiliği AB Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener de AB, TÜBİTAK, Zafer Kalkınma Ajansı Projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Murat İnceoğlu da Robotik Programlama ve Proje Üretimi konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

İlçe Proje ekipleri 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında ilçelerinde yapılan iş ve işlemleri değerlendirdi. Çalıştaya katılan öğretmenler gruplara ayrılarak sene boyunca Kodla(Ma)nisa Projesi kapsamında yapılacak çalışmaların yol haritasını belirledi.
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