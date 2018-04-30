MANİSA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 19:21

Komisyon Salihli’de toplandı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, aylık olağan toplantısını Salihli’de gerçekleştirdi.Salihli Belediyesi Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Meclisi Engelliler ve...

Komisyon Salihli'de toplandı
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Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu, aylık olağan toplantısını Salihli’de gerçekleştirdi.

Salihli Belediyesi Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Meclisi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu’nda bulunan Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hatice Gözeten, Muhittin Yıldız, Ramiz Şiyak, Melike Doğru, Şule Uygur ve Süleyman Kahramanlar, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Nilhan Kılıç, Salihli Tüm Engelliler Derneği ve ENAD Derneği üyeleri katıldı. Toplantıda, kadınların ve engellilerin sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantı sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yapılan toplantı hakkında bilgi veren komisyon üyeleri, Başkan Kayda ile karşılıklı istişarelerde bulundu. Başkan Kayda, nezaket ziyaretlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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