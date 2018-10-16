MANİSA:
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16 Ekim 2018 Salı 15:26

Köseali Mahallesine 5 kilometrelik terfi hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli’nin Köseali Mahallesi’nde 5 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışması başlattı.MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesindeki altyapı ihtiyaçlarına etkili...

Köseali Mahallesine 5 kilometrelik terfi hattı
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli’nin Köseali Mahallesi’nde 5 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışması başlattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesindeki altyapı ihtiyaçlarına etkili çözümler üretmeye devam ediyor. Bu çalışmalar dahilinde MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesi’nde 5 kilometre uzunluğunda içme suyu terfi hattı döşeme işine başladı. Çalışma tamamlandığında, sondajdan çıkan suyun mahallenin içme suyu deposuna modern ve sağlıklı bir hat üzerinden aktarımını sağlanacak.
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