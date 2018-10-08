MANİSA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:41

Köy okulları için 6 günde 9 koli kitap toplandı

Bu yıl ikincisi yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Manisa Kitap Fuarı’nda başlatılan ‘Kitap Kumbarası’ projesiyle, köy okullarında okuyan öğrenciler için 6 gün içinde 9 koli kitap toplandı.Manisa’nın en büyük kültür şöleni...

Köy okulları için 6 günde 9 koli kitap toplandı
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Bu yıl ikincisi yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Manisa Kitap Fuarı’nda başlatılan ‘Kitap Kumbarası’ projesiyle, köy okullarında okuyan öğrenciler için 6 gün içinde 9 koli kitap toplandı.

Manisa’nın en büyük kültür şöleni olarak kabul edilen Manisa 2. Kitap Fuarı, anlamlı bir projeye de ev sahipliği yaptı. İzmir’de yaşayan ve fuarda görevli olarak çalışan Gülsemin Öztürk’ün başlattığı ‘Kitap Kumbarası’ etkinliğiyle, köy okullarında okuyan öğrenciler için 9 koli kitap topladı.

Kitap Dostluğu Kulübü’nün gönüllü üyesi olduğunu söyleyen Öztürk, “Manisa’da Kitap Fuarı’nda çok sayıda ziyaretçinin geldiğini gördük. 10 gün süren fuarda, ‘Kitap Kumbarası’ etkinliğiyle iyi bir sonuç alabileceğimizi düşündüm. Daha önce de Kitap Dostluğu Kulübü’nün projelerinde rol almıştım fakat ilk defa öncülük yapma şansım oldu. Fuarı ziyaret edip kitap kumbarasını gören gönüllülerimizden de kitap bağışında bulunanlar oldu. Fuar boyunca yardımseverlerin desteğiyle 6 günde 9 koli dolusu kitap topladık. Bu kitapları, kütüphanesi bulunmayan ve kütüphanesi olup da kitap ihtiyacı olan köy okullarına teslim edeceğiz. ‘Kitap Kumbarası’ projemizde emeği geçen, destek olan ve yanımızda olan gönüllülere ve Manisalılara çok teşekkür ederim. İyi ki varlar.” dedi.
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