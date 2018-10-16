Kula ev ekmeği, ePttAVM ile Türkiye’nin her yerine ulaşıyor

Kula’da hizmet veren Burak Ekmek, meşhur ekşi mayalı Kula ev ekmeğini, ePttAVM ile Türkiye’nin her yerine ulaştırıyor.Kula’da hizmet veren Burak Ekmek sahibi Ersen Doğan, meşhur ekşi mayalı Kula ev ekmeğini Türkiye’nin her yerine ulaştırabilmek...

Kula’da hizmet veren Burak Ekmek, meşhur ekşi mayalı Kula ev ekmeğini, ePttAVM ile Türkiye’nin her yerine ulaştırıyor.

Kula’da hizmet veren Burak Ekmek sahibi Ersen Doğan, meşhur ekşi mayalı Kula ev ekmeğini Türkiye’nin her yerine ulaştırabilmek ve Kula’yı tanıtmak adına internet ortamından alışverişi sağlayan ePttAVM ile iş anlaşması sağladı. Kula’da hizmet verdiği fırında ürettiği meşhur ekşi mayalı Kula ev ekmeği, peksimet ve hamur işlerini ePttAVM sayesinde Türkiye’nin her yerine ulaştıran Doğan, Kula ev ekmeğinin ve Kula’nın tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor.

Yeni hizmete giren ePttAVM ile Kula’yı ve Kula ev ekmeğini Türkiye’nin her yerine ulaştırarak tanıtılması için bu çalışmayı yaptığını dile getiren Doğan, projeye yeni başlamasına rağmen Türkiye’nin bir çok il ve ilçesine Kula Ev Ekmeğini gönderdiğini söyledi. İnternet ortamından aldıkları siparişleri PTT’den ePttAVM ile gönderdiklerini de ifade eden Doğan, Kula’nın ve Kula ev ekmeğinin tanıtılması ve daha çok ihracat yapılabilmesi adına bu çalışmayı geliştirmek istediğini kaydetti.