MANİSA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:57

Kula İlçe Jandarma Komutanı göreve başladı

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na atanan Üsteğmen Gürsel Aydın göreve başladı.Kula’da İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürütürken Manisa İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen Üsteğmen İhsan Serin’in yerine Kula...

Kula İlçe Jandarma Komutanı göreve başladı
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Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’na atanan Üsteğmen Gürsel Aydın göreve başladı.

Kula’da İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürütürken Manisa İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen Üsteğmen İhsan Serin’in yerine Kula İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Üsteğmen Gürsel Aydın göreve başladı. Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı görevinden Kula İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula’nın tarihi ve turistlik yapısını çok beğendiğini ifade ederek Kula’daki görevini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret edeceğini belirtti.
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