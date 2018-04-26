MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 15:27

Kula mahallelerinde asfalt sevinci

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula’nın İncesu, Ayazören, Hamidiye ve Encekler mahallelerinde yol bakım onarım ve asfalt çalışması gerçekleştirdi.Vatandaşın ulaşım açısından zorluk çekmemesi için il genelindeki yol çalışmalarını...

Kula mahallelerinde asfalt sevinci
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula’nın İncesu, Ayazören, Hamidiye ve Encekler mahallelerinde yol bakım onarım ve asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşın ulaşım açısından zorluk çekmemesi için il genelindeki yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinin İncesu, Ayazören, Hamidiye ve Encekler Mahallelerinde yol bakım onarım ve asfalt çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faik Şentürk ve Tuncay Ergün de yetkililer ile Encekler mahallesinde hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de çalışmaları yakından takip etti. Çalışmalar kapsamında Encekler Mahallesi’nde alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanırken, İncesu, Ayazören, Hamidiye ve Encekler Mahallelerinde de bakım onarım ve asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku