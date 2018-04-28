MANİSA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 09:55

Kula’da aşı bilgilendirme standı açıldı

Manisa’nın Kula ilçesinde “Dünya Aşı Haftası” dolayısıyla aşı yaptırmanın önemine dikkat çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla stant kuruldu.Kula 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde “Dünya Aşı Haftası” nedeniyle...

Kula'da aşı bilgilendirme standı açıldı
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Manisa’nın Kula ilçesinde “Dünya Aşı Haftası” dolayısıyla aşı yaptırmanın önemine dikkat çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla stant kuruldu.

Kula 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde “Dünya Aşı Haftası” nedeniyle bilgilendirme standı açıldı. Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü hemşireleri tarafından açılan stantta vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Açılan stantla ilgili bilgi veren İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Sezgin Güleç Aşının insan sağlığı için önemini vurgulayarak "Aşı insanları hastalıklardan korumak için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanmaktadır. Vücut bu şekli ile kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma yöntemi geliştirir. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında bu yöntemle savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Aşıların sağladığı en büyük yarar toplum sağlığının devam ettirilmesidir. Aşılar öncelikle uygulandıkları kişileri hastalıktan korur ancak hastalıktan korunan kişiler mikropları diğer kişilere taşıyamayacağı için aşılanmış kişilere hastalığın geçişi engelleneceği için onlar da korunabilir. Aşılama hizmetleri, bebekleri, çocukları ya da erişkinleri enfeksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemden önce aşılayarak, bu hastalıklara yakalanmalarını önlemek amacı ile yürütülen önemli bir temel sağlık hizmetidir" dedi.
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