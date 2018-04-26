Kula’da ’Şehrim benim evim’ bilgi yarışması yapıldı

’Şehrim benim evim’ Projesi kapsamında Manisa ili ve ilçelerinin coğrafi, kültürel, tarihi özelliklerinin konu olarak alındığı bilgi yarışması Kula ilçe birincisi de belirlendi.Yarışma “Marka Şehir Manisa” kitabından ve okullar...

’Şehrim benim evim’ Projesi kapsamında Manisa ili ve ilçelerinin coğrafi, kültürel, tarihi özelliklerinin konu olarak alındığı bilgi yarışması Kula ilçe birincisi de belirlendi.

Yarışma “Marka Şehir Manisa” kitabından ve okullar tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen sorulardan seçilerek yapılırken ayrıca genel kültür sorularına da yer verildi.

Jeopark Ortaokulunda saat 13.30’da 13 ortaokulun 5. sınıf öğrencileri, ilçe birinciliği için kıyasıya yarıştı. Fatih Ortaokulu 20 soru üzerinden yapılan yarışmada 19 soruyu doğru cevaplayarak ilçe birincisi oldu. İlçe ikincisi Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu olurken ilçe üçüncüsü ise Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu oldu. Ödülleri Şube Müdürü Hüseyin İzci tarafından takdim edildi. Yarışmaya katılan her öğrenciye ve sorumlu öğretmenlerine katılım belgesi verildi.