MANİSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:30

Kula’da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi....

Kula'da trafik kazası: 3 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametinden Ankara yönüne seyir halinde olan Mehmet Y. yönetimindeki 26 GK 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere daha sonra yanından geçen Mehmet K. yönetimindeki 45 KB 6664 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Mehmet Y. ve yanında bulunan İrem Ezgi Y. (12). Fadime Y. (52) yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku