Kula’da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği Asayiş ekipleri, uzun süredir takip ettikleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Asi’nin de eşlik ettiği ortaklaşa düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan Aygül E. (22), Turgut B. (31), Harun G. (22) ve Tayfun Y. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. Tutuklanan Turgut B., Harun G. ve Tayfun Y. Kula Kapalı Cezaevine gönderilirken, Aygül E. ise Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.