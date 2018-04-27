Kula’da yine motosiklet kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde son günlerde meydana gelen motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi Rafet Üçelli İlkokulu önünde...

Manisa’nın Kula ilçesinde son günlerde meydana gelen motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi Rafet Üçelli İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan A. yönetimindeki 45 K 4020 plakalı otomobil ile Halil Ö. yönetimindeki 45 RA 0451 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Halil Ö. çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. İhbarla olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Halil Ö. ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Halil Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili araştırma başlattı.