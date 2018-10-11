MANİSA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 18:10

Kula’daki projelere valilikten tam destek

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı için geldiği Kula’da Kaymakam Kemal Duru’yu makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Manisa Valisi Mustafa Hakan...

Kula'daki projelere valilikten tam destek
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Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı için geldiği Kula’da Kaymakam Kemal Duru’yu makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı için geldiği Kula’da, göreve yeni başlayan Kaymakam Kemal Duru’yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Bir süre önce göreve başlayan Kaymakam Duru’yu ziyaret eden Vali Güvençer, Kaymakam Duru’nun Kula’da yürüttüğü çalışmalarla ilgili de bilgi aldı. Kula’nın bir önceki Kaymakamı Osman Güven’in başlattığı ve yeni Kaymakam Kemal Duru’nun devam ettirdiği projeler hakkında bilgi alan Vali Güvençer, Manisa Valiliği olarak yapılacak olan projelere desteklerini esirgemeyeceğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru ise, ziyarette bulunan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e teşekkür ederek, hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi.
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