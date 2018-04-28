Kulalı dokumacılar İstanbul’da incelemelerde bulundu

Kula Dokumacılar Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Konfeksiyoncular Odası üyeleri İstanbul’da düzenlenen 24.Uluslararası Evteks Fuarını gezerek mesleklerindeki yeni gelişmelerle ilgili incelemelerde bulundu.

Kula Dokumacılar Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Konfeksiyoncular Odası üyeleri İstanbul’da düzenlenen 24. Uluslararası Evteks Fuarını ziyaret etti. Oda olarak ilk kez düzenlenen gezide Kulalı dokuma ustaları mesleklerindeki yeni gelişmeleri ve teknolojik imkanları inceleme fırsatı buldu. Düzenlenen gezi hakkında konuşan Kula Dokumacılar Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı olarak seçilen Ercan Yıldırım, "Üyelerimiz adına işlerinde ve faaliyetlerinde katkı sağlayacak bu fuara ciddi anlamda talep oldu. Fuarlar gerek Kula’ya ve gerekse de üyelerimize faydası dokunacak bir faaliyet. Fuar demek yenilik ve yeni pazarlar demektir" dedi.