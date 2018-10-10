Kulalı işverenlere istihdam teşvikleri ve işbaşı eğitim programı anlatıldı

Salihli İŞKUR Hizmet Merkezi ve Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası koordinasyonunda Kulalı işverenlere 2018 yılında uygulamada olan ’İstihdam Teşvikleri’ ve ’İşbaşı Eğitim Programı’ konularına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kula Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim İş Meslek Danışmanı Özkan Taşkın ve Uzman Kemal Emrem tarafından verildi.

Toplantıda konuşan İŞKUR Hizmet Merkezinde görevli Uzman Kemal Emrem, "2017 yılında cumhurbaşkanımızın çağrıları üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından başlatılan Çalışma Hayatında Milli Seferberliğin ikinci fazı 2018 yılında yeni İstihdam teşvikleri ile devam etmektedir. Bu kapsamda İşbaşı Eğitim Programında 3 ay süreyle İŞKUR tarafından ödenen katılımcı ücretleri, 2018 yılı itibari ile imalat ve bilişim sektöründe 6 ay süreli uygulamaya geçti. Sanayi sektöründeki kurs ve programlara katılan kadınlara ücret ödemesi yanında 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL çocuk bakım desteği veriliyor. Tüm sektörlerde bir önceki takvim yılı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için 883 TL sigorta primleri ve vergileri devletimiz tarafından karşılanıyor. ’1 senden 1 benden İstihdam Teşviği’ ile daha kısıtlı imkanlarla faaliyetlerini sürdürmeye çalışan 1-3 çalışanı bulunan imalat sektöründe işverenlerimizin ilave istihdam edecekleri gençlerimizin ücrette dahil olmak üzere tüm vergi sigorta primlerini bir ay devletimiz bir ay işverenimiz tarafından karşılanıyor" diye konuştu.