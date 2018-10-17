Kulalı öğrenciler yetenek taramasından geçti

Manisa’nın Kula ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi kapsamında 3. sınıf öğrencileri taramadan geçirilip yetenekleri tespit edildi.

Manisa’nın Kula ilçesi, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 3. sınıf öğrencileri spor taramasından geçirildi. 421 öğrencinin yeteneklerinin taramasını Manisa İl Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü çalışanlarının gerçekleştirdiğini dile getiren Kula İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Mehmet Yaman "Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği protokolü kapsamında; 81 ilde eş zamanlı başlatılan yetenek taraması ilkokul 3. sınıflar hedef alınarak yapılmaya başlandı. Hedef her yıl 1 milyon öğrenciyi taramadan geçirmektir. Bu kapsamda 3. sınıflardan başlayan tarama programında, ilçe merkezi ve Kula’ya bağlı mahallelerdeki 3. sınıf öğrencileri taramadan geçirildi. Ayrıca Türkiye Sportif Yetenek taraması ve spora yönlendirme Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planına dahil edildi" dedi.