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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:36

Kula’nın 36’ncı camisinin temeli atıldı

Kula İlçe Müftülüğü ile Kulalı hayırsever vatandaşların girişimleri ile Hisarkapı mevkiinde yapılması planlanan Altınoluk Camisi inşaatının temeli, düzenlenen törenle atıldı.Kula İlçe Müftülüğü ile Kulalı hayırsever vatandaşların...

Kula'nın 36'ncı camisinin temeli atıldı
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Kula İlçe Müftülüğü ile Kulalı hayırsever vatandaşların girişimleri ile Hisarkapı mevkiinde yapılması planlanan Altınoluk Camisi inşaatının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Kula İlçe Müftülüğü ile Kulalı hayırsever vatandaşların girişimleri ile Altınoluk- Hisarkapı mevkii olarak bilinen Seyit Ali Mahallesi 198 sokak üzerinde yapılması planlanan Altınoluk camisinin temel atma töreni, düzenlenen törenle atıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dualar eşliğinde atılan caminin hayırlar getirmesini temenni eden Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, caminin yapılması için büyük çaba sarf eden hayırsever Kulalı vatandaşlara teşekkür etti. Bu cami temelinin atılmasıyla birlikte Kula ilçe merkezinde 36 cami olduğunu ifade eden Kırkız, Kula’ya bağlı mahalleler ile birlikte toplamda 134 camii olduğunu söyledi.

5 bin 140 metrekare alana yayılan ve bin 100 metrekareye oturan iki minareli cami inşaatının 2 yıl içerisinde tamamlanması beklendiğini ifade eden Müftü Kırkız, camiinin temel atma törenine katılanlara teşekkür etti.

Şehirlere ruh katan mekanların camiler olduğunu ifade eden Kula Kaymakamı Kemal Duru ise, "Allah’ın anıldığı bu mekanların, Müslümanlar olarak toplandığımız camilerimizi inşa etmek herkese nasip olmuyor. Bu insanlar Kur’an-ı Kerim’de ve peygamberimizin hadislerinde tarif ediliyor. Biz de cami inşaatını yüklenen insanların arkasında olacağız. Bir an evvel caminin bitmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Altınoluk camiinin temel atma törenine Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Müftülüğü personelleri ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.
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