MANİSA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:58

Kula’nın içme suyu artık daha kesintisiz olacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçe merkezine daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini amacıyla toplama merkezinde başlattığı yenileme ve yedekleme çalışmalarını tamamlandı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü,...

Kula'nın içme suyu artık daha kesintisiz olacak
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçe merkezine daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini amacıyla toplama merkezinde başlattığı yenileme ve yedekleme çalışmalarını tamamlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara ulaşan içme suyu kalitesi ve verimini arttırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. MASKİ’nin bu amaçla Kula ilçe merkezinde yer alan içme suyu toplama merkezinde başlattığı yenileme ve yedekleme çalışmaları da tamamlandı. Elektrik Makine ve Malzeme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen işler kapsamında, eski asbest terfi hattı yenilenerek 4 adet elektrik panosu değiştirildi. Ayrıca tesisteki tüm elektrik tesisatını yenileyen ekipler, 4 adet yeni motopompu devreye alarak sistemin yedeklemesini de gerçekleştirdiler. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nca da tesisin bakım ve onarımları yapılarak, vana değişimi, fayans yenilemesi, izolasyon ve boya işleri de tamamlandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Kula ilçe merkezimizde ikamet eden vatandaşlarımıza daha kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırmak amacıyla başlattığımız çalışmalarımızı sonlandırmış bulunuyoruz. Ekiplerimizin hem gece hem gündüz saatlerinde yürüttükleri özverili mesai sayesinde, içme suyu toplama merkezimizde tam anlamıyla bir yenileme işi gerçekleştirdik. Olası bir arıza durumunda aksaklık yaşanmaması için devreye alınmak üzere, motopomplarımızın yedeklemeleri de yapıldı. İçme suyu sistemlerini iyileştirmek adına ilimiz genelindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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