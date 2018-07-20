Kula’nın yeni hastanesine yerinde inceleme

Manisa’nın Kula ilçesinde yapımı devam eden yeni hastane inşaatında incelemelerde bulunan Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Onur Kahya, hastanenin tamamlandıktan sonra otel konforunda hizmet vereceğini söyledi.

Manisa’nın Kula ilçesinde yapımı devam eden yeni Kula Devlet Hastanesinin inşası hızla devam ediyor. İnşaatı tamamlandığında otel konforunda hizmet verecek olan yeni hastane inşaatı, mevcut hastane inşaatından 4 kat daha büyük olacak. Yeni hastane hakkında bilgi veren Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Onur Kahya, "Otel konforunda inşa edilen yeni devlet hastanemizin inşaatı hızla yükseliyor. Mevcut hastanemizin 60 yatak kapasitesini de yeni hastanemiz ile birlikte 75’e çıkarırken, 3’er kişilik olan odalar da 2’şer kişilik olarak düzenlendi. Her odada, tuvalet, lavabo ve banyo bulunurken, telefon, buzdolabı ve televizyon eksiklikleri de giderilmeye çalışılıyor. Odalarda refakatçilerin rahat oturup gece uyuyabilmeleri için çek yatlar konulacak. Tam anlamıyla otel konforunda inşa edilen hastane inşaatımızı yakından takip ediyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlanarak Kula’ya kazandırılacak olan yeni hastanenin, 75 yataklı olarak planlanan ve modern tıp teknolojileriyle donatılacak, ilçenin ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projedir” ifadelerini kullandı.

Hızla yükselen hastane inşaatının yüzde 35’lik kısmının tamamlandığını belirten Şantiye Şefi Fatih Bilir, her geçen gün çalışmalarına hız vererek yeni Kula Devlet Hastanesini Kulalıların hizmetine açacaklarını kaydetti.

Kulalıların böyle bir hastaneyi uzun zamandır beklediklerini söyleyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, hastanenin açılışını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.