Kulaspor’da hedef BAL

Süper Amatör Kümede Kula’yı temsil eden Kulaspor, antrenör olarak Kulalı Hayrettin Topal’la anlaştıktan sonra yaptığı hazırlık maçlarındaki performanslarıyla dikkat çekiyor. 2018-2019 sezonu başlamadan önce hazırlıklarını sürdüren...

Süper Amatör Kümede Kula’yı temsil eden Kulaspor, antrenör olarak Kulalı Hayrettin Topal’la anlaştıktan sonra yaptığı hazırlık maçlarındaki performanslarıyla dikkat çekiyor. 2018-2019 sezonu başlamadan önce hazırlıklarını sürdüren Kulaspor, kendi evindeki son hazırlık maçında karşılaştığı Sarıgöl Belediyespor’u 8-3’lük skorla farklı yendi.

Süper Amatör Kümede Kula’yı temsil eden Kulaspor, geçmiş dönemlerde takımın başında antrenörlük yapan ve birçok başarıya imza atan Kulalı başarılı teknik patron Hayrettin Topal ile tekrar anlaşarak takımın başına getirdi. Disiplinli oyun anlayışı ve galibiyet odaklı taktikleriyle tanınan teknik patron Hayrettin Topal önderliğinde yeni sezona hazırlanan Kulaspor’da hedef Bölgesel Amatör Ligi.

2018-2019 sezonunda Süper Amatör Kümede Kula’yı temsil eden Kulaspor, yeni sezon hazırlıklarını, 4 Eylül Şehitler İlçe Stadyumunda karşılaştığı Sarıgöl Belediyespor maçı ile tamamladı. Sarıgöl Belediyespor karşısında 8-3’lük skorla ezici bir üstünlük sağlayan Kulaspor’da, yeni sezon öncesi moraller yerinde.

Kula’yı en üst liglerde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getiren Kulaspor Teknik Direktörü Hayrettin Topal, yeni sezonda alacakları galibiyetlerle sezon sonunda şampiyonluğu göğüsleyerek Kula’yı Bölgesel Amatör Ligi’ne taşımayı hedeflediklerini söyledi. Takımın başarısının sadece galibiyet ile değil, taraftar desteği ile de doğru orantılı olduğunu kaydeden Topal, yeni sezonda Kulalı sporseverlerin ve Kulaspor taraftarlarının takıma sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.