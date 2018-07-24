MANİSA:
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24 Temmuz 2018 Salı 12:47

Kur’an kursu öğrencilerini serinleten ikram

Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki Fetih Camisi’nin din görevlisi Bayram Çınar, 25 erkek ve 20 kız öğrenciden oluşan yaz Kuran-ı Kerim kursu öğrencilerini her hafta sonu dondurma ile ödüllendirerek, bir yandan dini bilgiler öğretirken,...

Kur'an kursu öğrencilerini serinleten ikram
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Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki Fetih Camisi’nin din görevlisi Bayram Çınar, 25 erkek ve 20 kız öğrenciden oluşan yaz Kuran-ı Kerim kursu öğrencilerini her hafta sonu dondurma ile ödüllendirerek, bir yandan dini bilgiler öğretirken, diğer yandan öğrencilerin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Fetih Camisi’nde 45 öğrenci günde 3 saat eğitim görürken, öğrencilerin yüzü dondurma ikramı ile gülüyor. Bu küçük ikramların öğrencileri çok mutlu ettiğini söyleyen Fetih Cami din görevlisi Bayram Çınar, "Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımız camimize severek geliyor, hem de daha hevesli ve gayretli bir şekilde dinimizi öğreniyorlar” dedi.

Öğrenciler ise kendilerine hem Kuran-ı Kerim öğreten hem de dondurma ikramlarında bulunan din görevlisi Bayram Çınar’a teşekkür ettiler.
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