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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:13

Kurşunlu rengarenk çiçeklerle bezendi

Şifalı suları, yeşilin tüm renkleri ve tabiat harikası doğal güzelliği ile şifa dağıtan Salihli Belediyesi Kurşunlu Kaplıcaları, rengarenk çiçeklerle bezendi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte rengarenk çiçeklerle bezenen kaplıcalarda...

Kurşunlu rengarenk çiçeklerle bezendi
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Şifalı suları, yeşilin tüm renkleri ve tabiat harikası doğal güzelliği ile şifa dağıtan Salihli Belediyesi Kurşunlu Kaplıcaları, rengarenk çiçeklerle bezendi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte rengarenk çiçeklerle bezenen kaplıcalarda kartpostallık manzaralar oluştu.

Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kurşunlu Kaplıcaları Sosyal Tesisler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı çalışmalar kapsamında, kaplıca içerisinde bulunan yeşil alanlara renk renk mevsimlik çiçekler ekildi. Kaplıcada peyzaj uygulaması yapan ekipler, farklı şekil ve figürlerden oluşan tasarımlarla güzel görüntüler oluşturdu. Dekoratif görünümü, aydınlatması, yenilenen çitleri ve rengarenk çiçek saksıları ile bezenen duvarlar, yeni haliyle ziyaretçilerden tam not aldı.
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