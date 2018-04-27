Kurtuluş’ta dere temizlik çalışması başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde 2 buçuk kilometrelik dere temizlik çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde olası su taşkınlarının önüne geçmek için dere temizlik çalışmasına başladı. Mahallede toplamda 2 buçuk kilometrelik dere yatağında yürütülen temizlik çalışması ile vatandaşların yaşadığı mağduriyetlere son verilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma su taşkınlarına engel olmak, dere yatakları içinde suyun akışını engelleyen bitkilerin yeniden yetişmesini önlemek ve zamanla oluşan pisliklerden dolayı oluşan kötü kokuyu durdurmak adına gerçekleştiriliyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün dere temizlik çalışmalarından dolayı memnun olduklarını belirten Kurtuluş Mahalle Muhtarı Yakup Demir, “Deremizde zamanla oluşan pisliklerden dolayı tıkanıklık meydana geldi. Zamanla da taşkın nedeniyle mahallemiz ve bahçelerimiz zarar görmeye başladı. Sazlıklardan gelen kötü kokular mahalleliyi canından bezdirdi. Deremizin temizliği için MASKİ’ye müracaatta bulunduk. Vakit kaybetmeden çalışmalara başladılar. Daha önceki dönemlerde bizim sıkıntılarımızı ve taleplerimizi kale alan olmazdı. Şimdi Büyükşehir ve MASKİ sayesinde hiçbir sorunumuz kalmıyor. Yetkililer bizleri dinliyor ve sorunlarımızla hemen ilgileniyorlar. Mahalleli ve muhtar olarak hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim” dedi.