MANİSA:
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24 Nisan 2018 Salı 18:14

Kuyucak’a yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesine yeterli içme suyu sağlamak için sondaj çalışmasına başladı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yaz aylarındaki...

Kuyucak'a yeni sondaj
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesine yeterli içme suyu sağlamak için sondaj çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yaz aylarındaki olası su yetersizliğini açtığı yeni sondajlar ile ortadan kaldırmaya devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca, Kırkağaç’ın Kuyucak Mahallesinde yaşanan su sıkıntısı sonrasında yeni sondaj için çalışmalara başlandı. Sondaj çalışması tamamlandığında, mahalleli daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından açılan yeni sondajın mahalle için çok gerekli ve yerinde bir çalışma olduğunu söyleyen Kuyucak Mahalle Muhtarı Mevlüt Demirci, “Mahallemizde uzun zamanadır su sıkıntısı yaşıyorduk. Suyumuz çok yetersizdi. MASKİ’ye yaptığımız müracaat değerlendirilerek hemen yeni sondaj açmak için çalışma başlatıldı. Mahallemiz yeni suyuna kavuşunca can bulacak. MASKİ sayesinde yeterli içme suyuna kavuşacağız. MASKİ’nin diğer hizmetlerinden olduğu gibi bu hizmeti de bizleri ihya etti. Mahalleli olarak çalışmalardan çok memnunuz. Emeği geçenlerin eline sağlık" dedi.
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