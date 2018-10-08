Liseli öğrencilerin hayvan sevgisi

Manisa’nın Kula ilçesinde Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kula Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek hayvanları besleyip merkez hakkında bilgiler aldı.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kula Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Hakan Özkan ve okul öğretmenler ile birlikte barınağı inceledi. Barınaktaki yavru köpekleri seven liseli öğrenciler yanlarında getirdikleri yiyeceklerle hayvanları besledi.

Sadece insanlara karşı değil, bütün canlılara karşı merhametli olunması gerektiğini öğrencilere aşılamayı hedeflediklerini ve bu vesile ile Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Kula Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ettiklerini dile getiren okul müdürü Hakan Özkan, "Resulullah (S.A.V.) sadece insanlara değil, bütün canlılara karşı merhametli olunmasını istemiştir. Bir hadis-i şerifte: ’Merhametli olanlara Rahman olan Allah merhamet eder. Yerde olanlara da merhametli olun ki, gökte olanlar (melekler) de size rahmet merhamet etsin’. (Tirmizi, Birr, s. 16) Hadiste geçen ’yerde olanlara’ ifadesinin içine her çeşit canlı girmektedir. İslam dini, insana işkence yapmayı yasakladığı gibi hayvanlara da eziyet etmeyi ve işkence yapmayı yasaklamıştır. Sevgili Peygamberimiz, ’Cenab-ı Hakkın haksız olarak bir serçeyi öldürenden kıyamet gününde hesap soracağını’, (Ebu Davud, 2/11) bildirmiş; ’kuşların yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yavrularının alınmamasını’ emretmiştir. (Buhari. Edebü’l-Müfred, 139) Netice itibarıyla İslam, hayvanların sevilmesi, fıtrî yapılarına uygun işlerde çalıştırılması, kaldırabilecekleri kadar yük vurulması, yiyeceklerinin zamanında verilmesi, dövülmemeleri, hasta oldukları zaman tedavi ettirilmelerini emretmektedir. Öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak için hayvanların da bir canlı olduğunu, onlara sahip çıkılması gerektiğini, yardım edilmesi gerektiğini öğretmek için hayvan barınağına ziyarette bulunduk. Bizi burada ağırlayan belediye yetkilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.