MANİSA:
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12 Ekim 2018 Cuma 14:50

MAFOD’un eserleri Salihli’de görücüye çıktı

Salihli Belediyesi ve kısa adı SALFOD olan Salihli Fotoğraf Derneği işbirliği ile bu yıl 2’ncisi düzenlenen Salihli Belediyesi Fotomaraton yarışmasına katılan Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD), karma fotoğraf sergisini kentte açtı.Salihli...

MAFOD'un eserleri Salihli'de görücüye çıktı
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Salihli Belediyesi ve kısa adı SALFOD olan Salihli Fotoğraf Derneği işbirliği ile bu yıl 2’ncisi düzenlenen Salihli Belediyesi Fotomaraton yarışmasına katılan Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD), karma fotoğraf sergisini kentte açtı.

Salihli Belediyesi Kent Müzesi’nde düzenlenen açılışta konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Salihli Belediyesinin 2’ncisini düzenlediği Fotomaraton yarışmasına hoş geldiniz. Teknik olarak her türlü desteği veren Salihli Fotoğraf Derneğine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yarışma için uzaktan yakından gelen tüm fotoğraf dostlarına da şehrimize hoş geldiniz demek istiyorum. Manisa Fotoğraf Derneği üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı sergimiz hayırlı olsun” dedi.

Açılışa MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara ve SALFOD Başkanı Muustafa Dönmez ile fotoğraf sanatçıları katılırken, açılışa katılan davetliler daha sonra MAFOD’un sergisini gezdi.
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