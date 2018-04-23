MAGİDER Maldanlı çocuklarla bayramı kutladı

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yılı çerçevesinde çocukları unutmadı. MAGİDER ve MAGİDER CBÜ Topluluğu, Yunusemre ilçesinde bulunan Maldan İlkokulu’ndaki öğrencilerle bir araya...

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yılı çerçevesinde çocukları unutmadı. MAGİDER ve MAGİDER CBÜ Topluluğu, Yunusemre ilçesinde bulunan Maldan İlkokulu’ndaki öğrencilerle bir araya gelerek 100 öğrenciye çeşitli hediyeler takdim etti.

MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu yönetim kurulu üyeleri ve MAGİDER CBÜ Topluluğuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Yunusemre ilçesine bağlı Maldan Mahallesinde çocuklarla birlikte kutladı. Çocuklarla birlikte sandalye kapmaca, mendil kapmaca gibi çeşitli oyunlar oynayan dernek üyeleri çocuklardan büyük ilgi gördü.

Öğrenciler 23 Nisan’la ilgili çeşitli şiirler okuyarak bayramlarını kutlarken, MAGİDER üyeleri de öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu. Okul Müdürü Funda Tabak ise, MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu nezdinde bütün üyelere böyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdikleri için teşekkür etti. Törenin sonunda dernek üyeleri 100 çocuğa çeşitli hediyeler dağıttı.

Çocukların bayramını kutlayan MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, “Bu bayram öyle bir bayramdır ki çocuklar için sadece bir tane ve sadece Türkiye’de kutlanan bir bayramdır. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiğimiz kıymeti bu şekilde gösteriyoruz. Bugün burada sizlerin neşesini paylaşmak, birlikte güzel bir vakit geçirmektir. Ulusal egemenliğimizin ve çocuklarımızın yarınlarının tehlikede olmadığı bir gelecek arzusuyla; büyüklerin ulusal egemenliğini, yavruların çocuk bayramını kutlar, Ulu Önder’i saygıyla yad ederiz” diye konuştu.