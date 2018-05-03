MAGİDER’in çocuk festivaline büyük ilgi

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) tarafından Atatürk Kent Park’ta düzenlenen çocuk festivalinde Manisalı çocuklar doyasıya eğlendi.

MAGİDER, Atatürk Kent Park’ta büyük bir organizasyon ile çocuk festivali düzenledi. O Ses Türkiye’nin başarılı yarışmacısı İlker Arslan’ın şarkılarıyla eşlik ettiği festival, çeşitli yarışmalar, aktiviteler, dans gösterileri, çocuk koroları ve oyunlarla tam bir şenlik havasında geçti. Festival sonrası bir açıklama yapan MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, “Çocuklarına, yani dolayısıyla geleceğine önem veren bir toplumun fertleri olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Çocuklarımızla zaman geçirmek, onlarla mutluluklarını paylaşmak bizler için de mutluluk kaynağı oldu. Bu organizasyonda emeği geçen MAGİDER yönetim kuruluna, kadın kollarımıza ve mekan desteği sağlayan Büyükşehir belediyemize teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Tüm katılan aileleri ve çocukları tebrik eden MAGİDER Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Akan ise "Çocuklarımıza hoş muamelede bulunup ve onları güzel terbiye etmek tek hedefimizdir. Çocuklarımız bugünün yarını, yarının umududur. Hem MAGİDER olarak hem de bir anne olarak sorumluluklarımızın farkındayız. İnşallah evlatlarımızla geçireceğimiz bu özel günleri geleneksel hale getirip Manisa’mıza ve Manisa’mızın yarınlarına hizmet edeceğiz" dedi.