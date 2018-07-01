Mahalleler MASKİ’yle sil baştan inşa ediliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Eroğlu, Sünnetçiler ve Sazoba mahallelerinde kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yenilemesinin ardından sokakları kilit parke taş ile donattı. Mahalle sakinleri de yaşadıkları yerlerdeki...

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Eroğlu, Sünnetçiler ve Sazoba mahallelerinde kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yenilemesinin ardından sokakları kilit parke taş ile donattı. Mahalle sakinleri de yaşadıkları yerlerdeki değişimi sözleriyle gözler önüne serdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa il genelinde olduğu gibi Akhisar ilçesinde de mahalleleri altıyla, üstüyle sil baştan inşa ediyor. İlçeye bağlı Eroğlu, Sünnetçiler ve Sazoba mahallelerinde hayata geçirilen içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilemeleri ile kilit parke taş döşemesi sonrasında yerleşim yerleri şehir merkezi gibi oldu.

“Fransa’da yaşadığım yerde böyle güzel yollar yok”

Fransa’da yaşayan Eroğlu Mahallesi sakinlerinden Özlem Bal, yurt dışındaki yolların bile mahallesindeki ova yolu gibi güzel olmadığını ifade ederek, her gelişinde mahallede farklı bir hizmetin yapıldığını belirtti. Önceleri çeşmelerinden su bile akmadığını sözlerine ekleyen Bal, altyapı yapıldıktan sonra hiçbir sorun kalmadığını söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e hizmetleri için teşekkür etti.

Eroğlu Mahalle Muhtarı Muslihittin Kılınç ise, eskiden kilit parke taşların bile yarım yamalak olduğunu söyleyerek, “Kanalizasyonumuz ve içme suyu hatlarımız çok eskiydi. Sık sık patlaklar oluyordu. Altyapımız ve üstyapımız yenilendi. Artık o sorunlarımız kalmadı. İlaçlamamız, mezarlığımızın bakımı düzenli olarak yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“En iyi hizmeti, Cengiz Başkanımız yaptı”

Sünnetçiler Mahallesi sakinlerinden Bayhan Uysal, “Eskiden su patlağı ve yollarda çökmeler çok oluyordu. MASKİ, su ve kanalizasyonla ilgili tüm şebekeyi değiştirdi. Taş döşememiz yapıldı. Herhangi bir arıza olduğunda arıza ekipleri anında gelip müdahalede bulunuyorlar. En iyi hizmeti Cengiz Başkanımız yaptı. Mahallemiz, yapılan hizmetlerle çok güzel oldu” derken tüzel kişilik zamanında yapamadıkları hizmetlerin bir çırpıda olmasından dolayı memnun olduklarını söyleyen Sünnetçiler Mahalle Muhtarı Ceyhun Avcı da “Cengiz Başkanımız, yüzümüze gülen değil, bizlerin yüzünü güldüren bir başkan. Allah’tan istedik bir göz, Allah verdi iki göz. Mahallemiz yaşanabilir bir duruma geldi. Hatta mahallemizin meydanına başkanımızın ismine vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Mahallemiz şehir gibi oldu”

Sazoba Mahalle Muhtarı Önder Ünlü ise şunları söyledi: “Kanalizasyonumuz, içme suyumuz ve kilit parke taşımız sil baştan son sistem yapıldı. İçme suyu arıtma tesisimizin bakımı yapıldı. Biz, bu hizmetleri hayal bile edemiyorduk. Mahallemiz şehir gibi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan çok memnunuz. Elimizden geldiği kadar başkanımıza destek olmaya çalışıyoruz. Mutluyuz ve memnunuz. Allah razı olsun.”