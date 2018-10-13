Manisa Barosunda seçim heyecanı

Manisa Barosu 2018-2020 Olağan Genel Kurulu başlarken yarın gerçekleşecek seçimlerde Mevcut Baro Başkanı Avukat Ali Arslan, Avukat Mustafa Karakaş ve Avukat Seçil Ege Değerli yarışacak.

Manisa Barosu 2018-2020 Olağan Genel Kurulu başladı. Manisa Adalet Sarayı Konferans Salonunda gerçekleşen genel kurulda 22 Mart 2015’te yapılan Manisa Barosu’nun olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen, 2016 yılının Ekim ayında, güven tazeleyen Manisa Barosu Başkanı Avukat Ali Arslan ile Avukat Seçil Ege Değerli ve Avukat Mustafa Karakaş yarışacak. Öte yandan Avukat Seçil Ege Değerli, Manisa Barosu’nda yarışan ilk kadın avukat olarak tarihe geçti. Divan Başkanlığına 3 aday tarafından Avukat Osman Oktay seçildi.

Açılış konuşmasını yapan Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, "Manisa Barosu olarak başta Hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz Darbe kalkışmasını, insanlığa karşı suç olan bütün terör eylemlerini, darbe teşebbüslerini, hukuk dışı tüm eylem ve yapılanmaları reddediyoruz. Her zaman, demokratik hukuk devletinin bütün unsurlarıyla sonsuza dek yaşaması için, azim ve kararlılıkla çalışacağımızın bu vesileyle bir kez daha bilinmesini istiyoruz. Manisa Barosu 93 yaşındadır. Kurulduğu günden bu güne Atatürkçü, Cumhuriyetin temel ilkelerini benimsemiş, çağdaş ve her zaman hukukun üstünlüğüne inanmış, Cumhuriyetçi ve Türk devrimlerine gönülden bağlı olan avukatlarca yönetilmiştir. Biz de göreve bu bilinçle talip olduk ve bu bilinçle yerine getirdik. Türkiye’de ve Manisa’da yaşanan avukat hak ihlallerine en sert tepki gösterilmiştir” diye konuştu.

Sorunların çözümü için büyük bir çaba gösterdiklerini söyleyen Arslan, "Çözüm için elimizi taşın altına sokmaktan çekinmedik. Yasaklara ve haksızlıklara karşı daima haklının, adaletin yanında olduk. Her türlü hak ihlalinde muhalif duruşumuzu gösterdik. Toplumsal muhalefet görevini evrensel hukuka ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak, etkin bir şekilde yaptık. Kentimizde ve ülkemizde meydana gelen her türlü hak ihlallerine karşı tavır koyduk. Hukuka, hukukun üstünlüğüne, gerçek adalete olan inancımızı kaybetmeden, avukatların haklarını elde ettiği, avukatlık mesleğinin layık olduğu itibara yeniden kavuştuğu ve ülkemizin aydınlık ve güzel günlere mutlaka ulaşacağına olan sonsuz inancımızla, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Genel kurula CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Elvan Başpınar, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka, TEB 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Devrim Balı, Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran ve avukatlar katıldı.