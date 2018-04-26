Manisa BBSK Artvin Belediye maçına hazır

Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı haftasonu evinde ağırlayacağı Artvin Belediye maçı hazırlıklarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı Cumartesi günü saat 15.00’de Atatürk Spor Salonu’nda Artvin Belediye ile karşılaşacak. Artvin Belediye maçı öncesinde açıklamalarda bulunan baş antrenör Ceyhun Cabadak, iç sahada oynanacak olan maçlarda rakipler için zorlu bir atmosferin oluşturulması gerektiğini söyledi. Normal sezon ve play-off eleme maçları sonrasında artık işin son safhasına geldiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Erkek Basketbol Takımı antrenörü Ceyhun Cabadak, “İşin artık son safhasına geldik. Asılana bakarsanız sezon içerisinde bir sezon daha oynuyoruz. Tekrar bir lig oynuyoruz. Üç günde bir maç oynayacağız ve bu maçlar çok yoğun geçecek. Buralara kadar gelen sekiz takımda geldiği noktayı hak eden takımlar. Son yıllarda görülmemiş bir rekabet izleyecekler basketbol severler. Şu anda her takımın eşit şansı var. Herkes sıfırdan tekrar başlıyor” dedi.

Hedeflerinin ilk olarak normal sezonda olduğu gibi iç sahada maç kaybetmemek olduğunu sözlerine ekleyen Cabadak, “Bizim ilk hedefimiz normal sezonda olduğu gibi burada maç kaybetmemek. Çünkü 7 tane iç saha maçımız var. İlk hedefimiz kendi sahamızda maç kaybetmemek. Deplasmanda kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz. Bunun bizi daha yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Yine burada iyi bir atmosfer yaratmamız lazım. Rakiplerimiz için zorlu bir atmosfer yaratmamız lazım. Hazırlıklarımız her zamanki gibi gidiyor. Ufuk tefek sakatlıklar var. Zafer’in kaburgasında bir çatlak vardı. Play-off aşamasında kullanamadık Zaferi. Oynayıp oynamayacağı birkaç gün içerisinde belli olacak” ifadelerini kullandı.

Her zaman olduğu gibi rakiplere saygı duyarak mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Cabadak, “Biz öncelikle kendi işimize konsantre olmaya , maçlarımıza odaklanmaya çalışıyoruz. Maç maç düşünmek istiyoruz” dedi. Yoğun maç programının tüm takımlar için sıkıntı olduğunu da ifade eden Cabadak, “ Bu durum sadece bizi değil tüm takımları etkileyecek. Üç günde bir maç oynamak gerçekten kolay değil. Uzak şehirlerde var. Dolasıyla bu bizim değil her takımın problemi. Umut ediyorum ki sağlıklı bir şekilde bu süreci geçiririz. Çünkü sağlık daha önemli. Eksik olduğunuz zaman üç gün sonraki maça sporcunuzu yetiştirmek gerçekten zor” diye konuştu.