Manisa BBSK U-16 en iyi 16 arasına girdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbol alt yapıda da büyük başarılara imza atıyor. A takım emin adımlarla Türkiye Basketbol Ligine doğru ilerlerken, Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı da baş antrenörü Fikret Coşkun yönetiminde...

Manisa Büyükşehir Belediyespor, basketbol alt yapıda da büyük başarılara imza atıyor. A takım emin adımlarla Türkiye Basketbol Ligine doğru ilerlerken, Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı da baş antrenörü Fikret Coşkun yönetiminde Elazığ’da yapılan yarı final maçlarında gruptan çıkmayı başardı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, kulüp başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulunun özverili çalışmalarıyla mücadele verdiği tüm spor branşlarında başarıdan başarıya koşan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da bir başarı da U-16 basketbol takımından geldi. Elazığ’da düzenlenen ve 15 takımın katıldığı Türkiye şampiyonası finallerinde mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı, yarı final maçlarında B grubunda Şanlıurfa ve Konya takımlarıyla eşleşti. Urfa ekibine 2 sayı farkla 61-59 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı ikinci maçında Konya’yı 58-54 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı.

İkinci tur maçında Kastamonu’yu 65-58 mağlup etmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, Kocaeli ile oynadığı yükselme maçını 61-46 kazanarak 30 Nisan 6 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı ve ilk 16 takım arasına girmeyi başardı.